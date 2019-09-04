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“Yeni Çorumspor maçını farklı tarzda oynayacağız”

Yeni Çorumspor’un bu hafta deplasmanda karşılaşacağı Bursa temsilcisi İnegölspor’da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor.

“Yeni Çorumspor maçını farklı tarzda oynayacağız”

Yeni Çorumspor’un bu hafta deplasmanda karşılaşacağı Bursa temsilcisi İnegölspor’da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor.

04 Eylül 2019 Çarşamba 21:47
“Yeni Çorumspor maçını farklı tarzda oynayacağız”

Yeni Çorumspor’un bu hafta deplasmanda karşılaşacağı Bursa temsilcisi İnegölspor’da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Teknik Direktör İsmail Güldüren, ilk hafta deplasmanda Kırklarelispor’la 1-1 berabere kaldıkları maçla ilgili yaptığı değerlendirmenin ardından Yeni Çorumspor maçıyla ilgili olarak da farklı bir tarzda oynayacaklarını dile getirdi.

Yeni Çorumspor maçının planlarını galibiyet üzerine yaptıklarını kaydeden teknik adam İsmail Güldüren, “Yeni bir takımız. Kırklareli deplasmanında kendi planlarımız üzerine bir maç oynadık. Çünkü maç eksiği olan arkadaşlara oyun serisi belirlemiştik. Bakıldığında, kendi isteğimiz doğrultusunda iyi bir oyun çıkarttığımızı düşünüyoruz. Ama Yeni Çorumspor maçında daha farklı bir tarzda oynamayı düşünüyoruz. Bu doğrultuda hafta içerisinde bu tarzı iyi çalışıp iyi bir skorla sahadan ayrılması hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

AZ YİYEN, ÇOK ATAN BİR TAKIM OLACAĞIZ

Bu sezonki oyun felsefesi ile ilgili de açıklamalarda bulunan İnegölspor Teknik Direktörü İsmail Güldüren, “Uzun yıllardır bu ligde çalışıyorum. İkinci bölgede rakibi karşılaşan ve çok çabuk atağa çıkan bir takım görüntüsü vermek istiyoruz. Bizim oyuncu yapımız buna uygun. İnşallah, az gol yiyen, çok gol atan bir takım olmak istiyoruz” dedi.

Teknik direktör İsmail Güldüren, 3.haftada oynayacakları Sancaktepe maçından sonra yüzde 100 kapasitede hazır şekilde mücadele edeceklerini de sözlerine ekledi. (Hüseyin AŞKIN)

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