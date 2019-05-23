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Yeni Çorumspor Adana’da

Yarın Serik Belediyespor’la 2.Lig’e çıkma maçında karşılaşacak olan Yeni Çorumspor, maçın oynanacağı Adana’ya vardı.

Yeni Çorumspor Adana’da

Yarın Serik Belediyespor’la 2.Lig’e çıkma maçında karşılaşacak olan Yeni Çorumspor, maçın oynanacağı Adana’ya vardı.

23 Mayıs 2019 Perşembe 01:17
Yeni Çorumspor Adana’da

Play-Off yarı finalinde Kocaelispor’u eledikten sonra 1 günlük iznin ardından Serik Belediyespor maçının hazırlıklarına başlayan Yeni Çorumspor, önceki akşam saat 20.00’de Tesisler 1 No’lu Saha’da yaptığı taktik içerikli çalışmayla Çorum’daki hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-Siyahlılar, dün sabah saat 08.00’de otobüsle Adana’ya hareket etti. Süresiz kadro dışı bırakılan Onurcan Piri ve Uğur Bulut dışında tüm futbolcular Adana’ya götürüldü.

Saat 15.00 sıralarında Adana’ya varan Yeni Çorumspor kafilesi otele yerleşti. Kırmızı-Siyahlılar, saat 19.30’da Adana Demirspor Tesislerinde yaptıkları antrenmanla Serik Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürdüler.

Yeni Çorumspor maç öncesindeki son çalışmasını bugün yapacak ve 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda yarın 20.45’te başlayacak karşılaşma saatini beklemeye başlayacak.

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