Yeni Çorumspor ‘4.Grup’ta

2019-2020 Amatör Futbol Sezonunda Bölgesel Gelişim U15, U16, U17 ve U19 yaş kategorilerinde mücadele edecek takımlara ait gruplama işlemi tamamlandı. Yeni Çorumspor’un da grupları belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, U15 ve U16 kategorilerine ait gruplar geçen sezon ile aynı planlamayla gerçekleşirken, Bölgesel Gelişim U17 ve U19 yaş gruplarında ise 2018-2019 sezonunda bir üst lige yükselen ve bir alt lige düşen takımların farklılık göstermesi nedeni ile gruplarda yer alan takımlar ve buna bağlı olarak takım sayıları değişiklik gösterdi.

SANTRA 7-8 EYLÜL’DE

7-8 Eylül 2019 tarihlerinde başlatılması planlanan Bölgesel Gelişim Ligleri, Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürlükleri tarafından yönetilecek. Bölgesel Gelişim U17 ve U19 yaş grubu müsabakalarının tamamlanmasını takiben Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilan edilecek esaslara bağlı kalınarak organize edilecek play-off müsabakaları sonucunda Elit B U17 Ligi'ne 3 ve Elit B U19 Ligi'ne de 3 takım yükselme hakkı elde edecek.

YENİ ÇORUMSPOR 4.GRUPTA

15 ve U16 yaş kategorilerinde takımlar 5 gruba ayrılırken, Yeni Çorumspor 4.grupta yer aldı. Yeni Çorumspor’la birlikte grupta yer alan takımlar şunlar: Artvin Hopaspor, Bayburt Özel İdarespor, Erbaaspor, Kırşehir Belediyespor, Samsunspor, Yomraspor ve Tokatspor.

Yeni Çorumspor’un U17 ve U19 takımları da yine 4.grupta mücadele edecek. Yeni Çorumspor, U17 Ligi’nde Artvin Hopaspor, Bayburt Özel İdarespor, Erbaaspor, Kırşehir Belediyespor, Giresunspor, Yomraspor ve Tokatspor’la, U19 Ligi’nde ise Artvin Hopaspor, Bayburt Özel İdarespor, Erbaaspor, Kırşehir Belediyespor, Giresunspor, Samsunspor, Yomraspor ve Tokatspor’la birlikte mücadele edecek.