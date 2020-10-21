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Yeni Çorumspor: 4 - Niğde Anadolu: 0

Geçen hafta Bursa deplasmanında İnegölspor’u 3-2 yenerek ilk galibiyetini alan Çorum Futbol Kulübü, dün 6.hafta maçında konuk ettiği Niğde Anadolu FK karşısında farka gitti. İlk yarıyı Sinan Kurumuş’un 24.dakikada attığı golle 1-0 önde kapatan Çorum FK, ikinci yarıda coştu. Kırmızı-siyahlılar, 59 ve 65.dakialarda Cengiz Ötkün ve 72.dakikada Sinan Kurumuş’un golleriyle 4-0 kazanırken, sahasında 318 gün sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Spor 21.10.2020, 19:14 21.10.2020, 19:44
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Yeni Çorumspor: 4 - Niğde Anadolu: 0
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