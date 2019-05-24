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YENİ ÇORUMSPOR 2. LİG'DE

Yeni Çorumspor, Adanada oynanan Play-off finalinde Serik Belediyespor'u penaltılar sonucu 5-3 yenerek 2.Lig'e çıktı.

YENİ ÇORUMSPOR 2. LİG'DE

Yeni Çorumspor, Adanada oynanan Play-off finalinde Serik Belediyespor'u penaltılar sonucu 5-3 yenerek 2.Lig'e çıktı.

24 Mayıs 2019 Cuma 23:13
YENİ ÇORUMSPOR 2. LİG'DE

Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı' da oynanan maçta Serik Belediyespor 8.dakikada Erdi'nin golüyle öne geçerken, Yeni Çorumspor 15.dakikada Mikail'in harika golüyle beraberliği sağladı.

İlk yarısı 1-1 biten maçın ikinci yarısında iki takım da kontrollü bir futbol sergiledi ve başka gol olmayınca normal süre 1-1 bitti.

15'şer dakikalık iki uzatma devresinin ilk yarısının son dakikasında Eşref çift sarıdan kırmızı kart görünce Yeni Çorumspor ikinci 15 dakikayı 10 kişi oynadı.

Son dakikada Yakup karşı karşıya pozisyonda golü kaçırınca maç penaltılara kaldı.

Penaltılarda Antalya temsilcisine 4-2 üstünlük sağlayan Yeni Çorumspor maçı 5-3 kazanarak 2.Lig'e yükseldi.

Şampiyonluk kupasını alan Yeni Çorumspor bu akşam saat 21.00'de üstü açık otobüsle Çorumda şampiyonluk turu atacak.

(Hüseyin AŞKIN-Adana)

Son Güncelleme: 25.05.2019 00:47
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