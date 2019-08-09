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Y.Çorumspor’un Olağan Genel Kurulu bugün

Bugünkü genel kurulda aday olmayacağını açıklayan Başkan Fatih Özcan’ı ikna için Belediyenin Çorumspor’a sağlayacağı katkılar ve kulübe sabit gelir kaynağı getirecek projelerle ilgili olarak milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve İşadamı Ahmet Ahlatcı bir görüşme yaptı. Belediye Başkanı Aşgın, yasal çerçevede bugüne kadar sağladıkları katkının daha güçlü şekilde devam edeceğini belirtirken, milletvekili Ceylan da Fatih Özcan’ın devam etmesinden yana olduklarını, bununla ilgili epey bir yol kat ettiklerini söyledi. Yoğun görüşme trafiğinin ardından Başkan Fatih Özcan’ın bugünkü kongrede aday olması bekleniyor.

Y.Çorumspor’un Olağan Genel Kurulu bugün

Bugünkü genel kurulda aday olmayacağını açıklayan Başkan Fatih Özcan’ı ikna için Belediyenin Çorumspor’a sağlayacağı katkılar ve kulübe sabit gelir kaynağı getirecek projelerle ilgili olarak milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve İşadamı Ahmet Ahlatcı bir görüşme yaptı. Belediye Başkanı Aşgın, yasal çerçevede bugüne kadar sağladıkları katkının daha güçlü şekilde devam edeceğini belirtirken, milletvekili Ceylan da Fatih Özcan’ın devam etmesinden yana olduklarını, bununla ilgili epey bir yol kat ettiklerini söyledi. Yoğun görüşme trafiğinin ardından Başkan Fatih Özcan’ın bugünkü kongrede aday olması bekleniyor.

09 Ağustos 2019 Cuma 00:12
Y.Çorumspor’un Olağan Genel Kurulu bugün

Yeni Çorumspor’un Olağan Genel Kurulu ikinci toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Kritik kongre öncesinde yoğun görüşme trafiği yaşandı.

Başkan Fatih Özcan’ın geçtiğimiz hafta sonu yaptığı açıklamada kesinlikle aday olmayacağını duyurmasının ardından Özcan’ı ikna için bir takım görüşmeler yapıldı. Edinilen bilgilere göre, AK Parti Çorum Milletvekillerinden Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve işadamı Ahmet Ahlatcı, bir araya geldi. Görüşmede, Belediyenin Yeni Çorumspor’a sağlayacağı katkılar ve Ahmet Ahlatcı’nın gündeme getirdiği projeler masaya yatırıldı.

Görüşmeyi doğrulayan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yasalar çerçevesinde her zaman destek olduklarını, bu desteklerin daha güçlü şekilde devam edeceğini söyledi.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da, Fatih Özcan’ın göreve devam etmesinden yana olduklarını belirtirken, epey bir mesafe kat ettiklerini söyledi. Ceylan, kongre öncesinde Kulüp Başkanı Fatih Özcan’la bir görüşme yapacağını belirtirken, bu görüşme gazetemizin basıma girdiği saatlerde henüz gerçekleşmemişti.

Yoğun görüşme trafiğinin ardından Başkan Fatih Özcan’ın bugünkü kongrede aday olması bekleniyor.

Yeni Çorumspor’un Olağan Genel Kurulu ikinci toplantısı, Turgut Özal İş Merkezindeki Belediye Konferans Salonunda saat 14.00’te başlayacak.

(Rıfat KARA)

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