Yavuz İncedal Çankaya FK’da

Biten sezonda, 3.Lig ekibi Düzcespor’u 2.Lig’e çıkartan Yavuz İncedal, önceki gün Düzce temsilcisi ile yollarını ayırmıştı. Deneyimli teknik adam, yeni sezon için, Başkent ekibi Çankaya FK ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

(Hüseyin AŞKIN)

