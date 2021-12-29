Yatırımcılar bekleniyor

Çorum FK’da, geçtiğimiz Pazar günü deplasmanda Afjet Afyonspor karşısında alınan 3-1’lik yenilginin ardından Başkan Fatih Özcan, Sportif Direktör Oğuzhan Yalçın ve Teknik Direktör Ahmet Yıldırım’ın istifa etmeleriyle başlayan çalkantılı süreç, Fatih Özcan’ın önceki gün görevi bıraktığını açıklayan 2.Başkan Mustafa Şeker’le düzenlediği basın toplantısından sonra farklı bir boyut kazandı.

Fatih Özcan’ın istifadan dönüşünün olmadığının altını çizmesinden ve kulübü yönetmeye talip olanları göreve çağırması üzerine gözler yeni yatırımcılara çevrildi.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Özcan’ın çağrısından sonra, kulübü almak amacıyla Çorum’da herhangi bir hareketlilik olmadı ve haliyle gözler Fatih Özcan’ın basın toplantısında Çorum FK’ya talip olduğunu açıkladığı Dünyaca ünlü futbolcuya ve Süper Lig kulübüne çevrildi.

Dünyaca ünlü futbolcunun Fenerbahçeli Mesut Özil, Süper Lig kulübünün ise Göztepe olduğu bilgisine ulaşılırken, üçüncü bir şahsın daha devreye girdiği öğrenildi. Daha önceki planlamaya göre, Çorum FK’nın bugün başlaması gereken ikinci yarı hazırlıklarının 2 Ocak’a ertelenmesi de, kulübün yeni bir yatırımcıya devredileceği şeklinde yorumlandı.

Konuyla ilgili gelişmelerin birkaç gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

(Hüseyin AŞKIN)

