Yaşar Doğu’da bir bronz da Samet Özaslan’dan geldi

İstanbul’da düzenlenen 49. Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası’nda milli mayo ile Türkiye’yi temsil eden Çorumlu güreşçilerden Fatih Erdin’in üçüncü olmasından sonra bir bronz madalya da Samet Özaslan’dan geldi.

Pandemi önlemleri çerçevesinde seyircisiz düzenlenen 49.Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası’na 14 ülkeden 300’e yakın güreşçi katıldı. Serbest stil 86 kiloda milli mayoyu giyen İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un Çorumlu güreşçisi Fatih Erdin üçüncü olup bronz madalya kazanırken, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Samet Özaslan da 92 kiloda milli mayoyu giydi. Madalya maçını kazanan Özaslan da Fatih Erdin gibi üçüncü olup turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.

TÜRKİYE ŞAMPİYON

14 ülkenin katılımıyla düzenlenen turnuvada, 22 madalya kazanan Türkiye, serbest stilde 171 puanla şampiyonluk kupasının sahibi olurken, İran 159 puanla ikinciliği, Gürcistan 93 puanla üçüncülüğü elde etti.

Kadınlarda ise, 145 puanla Bulgaristan şampiyonluk ipini göğüslerken, 143 puanla Türkiye ikinci, 132 puanla Kazakistan üçüncü oldu.

(Spor Servisi)

