Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
hafif yağmur
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
95605
ALTIN
310.614
DOLAR
6.3098
STERLİN
7.7649
EURO
7.0130

Yasağı dinlemediler!

1.Amatör Küme’de lider Çimentospor ile küme düşmeme mücadelesi veren Sungurlu Belediyespor arasında oynanan kritik karşılaşmayı taraftarlar maçı seyircisiz oynama yasağına rağmen tribünden takip etti.

Yasağı dinlemediler!

1.Amatör Küme’de lider Çimentospor ile küme düşmeme mücadelesi veren Sungurlu Belediyespor arasında oynanan kritik karşılaşmayı taraftarlar maçı seyircisiz oynama yasağına rağmen tribünden takip etti.

16 Mart 2020 Pazartesi 00:34
Yasağı dinlemediler!

Türkiye Futbol Federasyonu’nun talimatı doğrultusunda Koranavirüs salgını nedeniyle Amatör maçlar dahil Türkiye’de tüm maçlar seyircisiz oynama yasağı getirilmişti. Bu gelişme üzerine dün Çorum’da oynanan amatör küme maçlarının da seyircisiz oynanması bekleniyordu. Ancak 1.Amatör Küme’de Çimentospor ile Sungurlu Belediyespor arasında 1 No’lu Sentetik Saha’da oynanan 15.hafta maçında taraftar yasağı dinlemedi. Salgına rağmen tribündeki yerini alan taraftarlar maçı 90 dakika izlerken, kendilerine müdahale etmek isteyen yetkililere “Virüs bize bir şey yapamaz” diyerek sağlığını tehlikeye attı.

(Rıfat KARA)

İlgili Haberler
Osmancık kaçtı, Kastamonu yakaladı: 2-2
Osmancık kaçtı, Kastamonu yakaladı: 2-2
Afjet Afyonspor: 3 - Çorum FK: 0
Afjet Afyonspor: 3 - Çorum FK: 0
Çorum FK Afyon’da puan arıyor
Çorum FK Afyon’da puan arıyor
Afyon’la ikinci kez
Afyon’la ikinci kez
BEDER, midi kızlarda da şampiyonluk ipini göğüsledi
BEDER, midi kızlarda da şampiyonluk ipini göğüsledi
Virüs amatöre de sıçradı
Virüs amatöre de sıçradı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim