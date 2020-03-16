Yasağı dinlemediler!

Türkiye Futbol Federasyonu’nun talimatı doğrultusunda Koranavirüs salgını nedeniyle Amatör maçlar dahil Türkiye’de tüm maçlar seyircisiz oynama yasağı getirilmişti. Bu gelişme üzerine dün Çorum’da oynanan amatör küme maçlarının da seyircisiz oynanması bekleniyordu. Ancak 1.Amatör Küme’de Çimentospor ile Sungurlu Belediyespor arasında 1 No’lu Sentetik Saha’da oynanan 15.hafta maçında taraftar yasağı dinlemedi. Salgına rağmen tribündeki yerini alan taraftarlar maçı 90 dakika izlerken, kendilerine müdahale etmek isteyen yetkililere “Virüs bize bir şey yapamaz” diyerek sağlığını tehlikeye attı.

(Rıfat KARA)