Son Dakika

“Yaralarımızı hep birlikte omuz omuza saracağız”

Çorum Özel Sporcular Azim ve Başarı Gençlik ve Spor Kulübü Derneği üyeleri, İzmir’deki depremzedelere yardım eli uzatarak bir kez daha gönülleri fethettiler.

Spor 05.11.2020, 19:50
21
“Yaralarımızı hep birlikte omuz omuza saracağız”

Geçtiğimiz hafta İzmir’de meydana gelen depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, yurdun dört bir yanından depremzedelere yardım eli uzanıyor. Bu yardım ellerinden biri de, başkanlığını Fatih Atlı’nın yaptığı Çorum Özel Sporcular Azim ve Başarı Gençlik ve Spor Kulübü Derneği oldu. Dernek üyeleri, hazırladıklarını yardım kolilerini kargo ile depremzedelere gönderdiler.

Dernek Başkanı Fatih Atlı, depremzedelere destek içerikli hazırladığı metni de yardım kolilerinin üzerine yapıştırıp gönderdi. Atlı’nın depremzedelere mesajı şöyle:

“Canınız yanarsa, canımız yanar. Keşke orada olup sizlere kendi ellerimizle yardım edebilsek. O zaman içimiz daha rahat ederdi.

Havalar soğudu, kardeşlerimiz bu soğukta rahat uyuyamazsa bizler de uyuyamayız. Onun için, elimizden geldiğince bir şeyler toparladık, yaralarımızı birlikte omuz omuza saracağız. Bizi yanınızda hissedin. Allah sizi korusun, dualarımız sizlerle.

Çorum Özel Sporcular Azim ve Başarı Gençlik ve Spor Kulübü Derneği olarak her daim yanınızdayız.

Unutulacak dünler, yaşanılacak günler var. Bunu birlikte başaracağız.”

(Spor Servisi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
14°
parçalı bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 05 Kasım 2020
İmsak 05:42
Güneş 07:08
Öğle 12:29
İkindi 15:14
Akşam 17:40
Yatsı 19:00

Gelişmelerden Haberdar Olun

@