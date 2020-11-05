“Yaralarımızı hep birlikte omuz omuza saracağız”

Geçtiğimiz hafta İzmir’de meydana gelen depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, yurdun dört bir yanından depremzedelere yardım eli uzanıyor. Bu yardım ellerinden biri de, başkanlığını Fatih Atlı’nın yaptığı Çorum Özel Sporcular Azim ve Başarı Gençlik ve Spor Kulübü Derneği oldu. Dernek üyeleri, hazırladıklarını yardım kolilerini kargo ile depremzedelere gönderdiler.

Dernek Başkanı Fatih Atlı, depremzedelere destek içerikli hazırladığı metni de yardım kolilerinin üzerine yapıştırıp gönderdi. Atlı’nın depremzedelere mesajı şöyle:

“Canınız yanarsa, canımız yanar. Keşke orada olup sizlere kendi ellerimizle yardım edebilsek. O zaman içimiz daha rahat ederdi.

Havalar soğudu, kardeşlerimiz bu soğukta rahat uyuyamazsa bizler de uyuyamayız. Onun için, elimizden geldiğince bir şeyler toparladık, yaralarımızı birlikte omuz omuza saracağız. Bizi yanınızda hissedin. Allah sizi korusun, dualarımız sizlerle.

Çorum Özel Sporcular Azim ve Başarı Gençlik ve Spor Kulübü Derneği olarak her daim yanınızdayız.

Unutulacak dünler, yaşanılacak günler var. Bunu birlikte başaracağız.”

(Spor Servisi)