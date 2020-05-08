“Yanlış ve riskli bir karar”

Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ersin Küçükoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen futbol liglerinin 12 Haziran’da başlayacağı yönünde alınan federasyon kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Federasyon’un virüs nedeniyle hazırladığı sağlık protokolünü 2. ve 3.Lig takımlarının uygulamada başarılı olamayacağını vurgulayan Küçükoğlu, “Alınan karar açıkçası risk barındırıyor. TFF’nin kulüplere yayınladığı sağlık protokolü birçok kulübün uygulayamayacağı konusunda fikrim var. Maalesef 2 ve 3.liglerde durum daha sıkıntılı. Süper Lig ve 1.Lig bu protokole uyabilir ama ben 2 ve 3.liglerin buna uyabileceğini düşünmüyorum.

Futbol temaslı bir oyun. Hem antrenman anlamında hem de müsabaka anlamında sıkıntı barındırıyor. Bir de bu işin seyahat kısmı var tabii. Otobüs ile gidilecek. Gittiğin yerde konaklama durumu var. Her ne kadar izole edilmiş olsa da bir takım sıkıntılar doğuracağı aşikâr.

Benim şahsi fikrim, oynanmaması yönünde. İnsan sağlığı her şeyden önemli. Bu sezonu es geçip yeni sezon da her şey daha normale döndüğü zaman başlaması en makul olanıydı. Ancak bu yönde karar alınmadı maalesef.

TFF Başkanı Nihat Özdemir’in açıklamasında bir detay dikkatimi çekti. ‘Liglerin 12 Haziran’da başlatılması şimdilik aldığımız bir karardır’ ifadesini kullandı. O yüzden ben bu kararın değişebileceğini de düşünüyorum. Malum, 2. ve 3.Lig’den birçok kulüp bu karara aşırı tepki gösterdi.

Bizim de 20 yaş altı oyuncu grubumuz var. Yurt dışından dönemeyen oyuncularımız var. Bu yüzden çok sıkıntı çekebiliriz. Bu virüs sağlıklı bir şekilde kontrol altına alınmadan liglerin başlatılması kararı çok büyük bir yanlış ve risktir” şeklinde konuştu.

(Spor Servisi)