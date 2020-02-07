“Yangına körükle gitmekten başka bir şey değil”

Başkan Özcan’ın, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Benim bilgim dışında istifa eden, istifa etmeden önce helallik alma gereği bile duymayan, istifasını sosyal medya aracılığı ile öğrenmiş olduğum yol arkadaşım Hamit Işık’ın istifasını kabul etmiş bulunmaktayım. Kulübümüze vermiş olduğu emekler için sonsuz teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dilerim.

Ancak; istifa ederken yapmış olduğu açıklama kulübümüzün içinde bulunduğu şu zor günlerde sadece yangına körükle gitmekten başka bir şey değildir. Şerefle formasını giydiği birçok alanda görev aldığı kulüpten ayrılışı sessiz sedasız olması gerekirken, hayati bir maça çıkacak takım içinde kaos yaratacak zehir zemberek açıklama ile istifa etmesini kendisine yakıştıramadığımı belirtmek isterim.

Herkes eteğindeki taşı dökmüş ve ağzındaki baklayı çıkarmış oldu. Sırf Genel Koordinatör Oğuzhan Yalçın’ı zor durumda bırakacak şekilde yapılan açıklamasının sonunda Fatih kardeşim ibaresinin kardeş kısmına duyulan saygı gereği sessiz kalınsaydı da geçmiş günlerin hatırına bize de bir iki kelam etmek düşseydi. Şuan susuyorum ve takımın geleceği adına tek kelime açıklama yapmayacağımın bilinmesini istiyorum.

Elbet benim de bir iki kelamım olacaktır Büyük Çorumspor Ailesine. Ancak şimdi ne yeri, ne de zamanı. Bugün herkes yıktı ve koca bir enkaz meydana getirdi. Bakalım bu enkazın altında kimler kalacak. Herkes her şeyi bilecek ve ona göre karar verecek. Şimdilik susuyor ve şu zor günlerin ardından açacak güneşle birlikte tüm kamuoyuna açıklama yapacağımı bir kez daha yinelemek istiyorum.”

(Hüseyin AŞKIN)