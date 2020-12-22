Yan ve duran top çalıştılar

Teknik direktör İsmet Taşdemir nezaretinde tesislerde saat 12.00’de başlayan antrenmana tüm futbolcular katıldı. Isınma ile başlayan antrenman ayak tenisi ile devam etti. Teknik patron İsmet Taşdemir antrenmanın ikinci bölümünde duran top ve yan top çalışması yaptırdı. Antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

Çorum Futbol Kulübü bugün yapacağı ter idmanıyla hazırlıklarını tamamlayacak ve karşılaşma saatini beklemeye başlayacak.

(Spor Servisi)