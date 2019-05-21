Yan top ve taktik çalıştılar

Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak maçın gece olması nedeniyle Yeni Çorumspor da antrenmanları gece yapıyor. Tesislerde önceki gece 20.00’de başlayan antrenmana tüm futbolcular katıldı. Isınma ile başlayan antrenman 5’e 2’nin ardından kanat organizasyonlarına yönelik çalışmayla devam etti. Teknik Direktör Bahri Kaya, antrenmanın ikinci bölümünde ise yarı alanda Serik Belediye maçının taktiğini çalıştırdı.

Yeni Çorumspor dün akşam da gazetemizin basıma girdiği saatlerde yaptığı antrenmanla Serik Belediye maçının hazırlıklarını sürdürdü.