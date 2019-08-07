Yakup Kayış Ağrıspor’da

2016-2018 sezonları arasında Yeni Çorumspor’un formasını terleten Yakup Kayış’ın 2019-2020 sezonunda formasını giyeceği takım belli oldu. Yeni Çorumspor ile yolları ayırdıktan sonra 1 sezon Fatsa Belediyespor'da top koşturan deneyimli sol bek, yeni sezon için 3.Lig takımlarından Ağrıspor ile anlaşma sağladı. Bugün Ağrı’ya gitmesi beklenen Yakup Kayış’ın 1 yıllık sözleşme imzalayacağı bilgisine ulaşıldı.

Geçtiğimiz sezon Fatsa Belediyespor forması ile 33 maça çıkan deneyimli futbolcu, hiç gol atma başarısı gösteremedi.

(Rıfat KARA)