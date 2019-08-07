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Yakup Kayış Ağrıspor’da

Çorumlu futbolcu Yakup Kayış, Yeni Çorumspor’un eski teknik direktörü Yusuf Tokuş’un çalıştırdığı Ağrıspor ile anlaştı.

Yakup Kayış Ağrıspor’da

Çorumlu futbolcu Yakup Kayış, Yeni Çorumspor’un eski teknik direktörü Yusuf Tokuş’un çalıştırdığı Ağrıspor ile anlaştı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 00:47
Yakup Kayış Ağrıspor’da

2016-2018 sezonları arasında Yeni Çorumspor’un formasını terleten Yakup Kayış’ın 2019-2020 sezonunda formasını giyeceği takım belli oldu. Yeni Çorumspor ile yolları ayırdıktan sonra 1 sezon Fatsa Belediyespor'da top koşturan deneyimli sol bek, yeni sezon için 3.Lig takımlarından Ağrıspor ile anlaşma sağladı. Bugün Ağrı’ya gitmesi beklenen Yakup Kayış’ın 1 yıllık sözleşme imzalayacağı bilgisine ulaşıldı.

Geçtiğimiz sezon Fatsa Belediyespor forması ile 33 maça çıkan deneyimli futbolcu, hiç gol atma başarısı gösteremedi.

(Rıfat KARA)

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