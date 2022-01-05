Yakup Ateş’e tam yetki

Çorum FK’da, Afjet Afyonspor’la deplasmanda oynanan ilk yarının son maçından sonra Başkan Fatih Özcan ve Teknik Direktör Ahmet Yıldırım’la birlikte istifa eden Sportif Direktör Oğuzhan Yalçın’ın yerine gelecek isim belli oldu.

Kulübün hisselerinin tamamını elinde bulunduran Fatih Özcan, Sportif Direktörlük görevine geçtiğimiz günlerde 1461Trabzon FK’dan ayrılan Yakup Ateş’i getirmeyi planladıklarını belirtirken, akşam saatlerinde kulüpten yapılan açıklamada, Ateş’in tam yetki ile görev geldiği duyuruldu.

Oğuzhan Yalçın’ın artık kulüple hiçbir bağının kalmadığına vurgu yapan Fatih Özcan, Ahmet Yıldırım’ın istifasıyla boşalan teknik direktörlük koltuğu için de kararın tamamen Yakup Ateş’e ait olacağını söyledi.

(Hüseyin AŞKIN)

