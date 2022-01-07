Yakup Ateş “Şimdi Çorum FK için kenetlenme zamanı”

Çorum FK’da, Oğuzhan Yalçın’ın istifasıyla boşalan sportif direktörlük görevine getirilen Yakup Ateş, Antalya kampına katılarak işbaşı yaptı.

Çorum FK’ya gelmesiyle ilgili olarak kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yakup Ateş, Fatih Özcan ve Mustafa Şeker’le yaptığı görüşmenin ardından, Çorum FK’nın içerisinde bulunduğu durum sonrası sahipsiz kalmaması için tek yetkili olarak göreve başladığını kaydeden Yakup Ateş’in, “Yolumuz uzun, işimiz çok, vaktimiz az. Vira Bismillah” ifadelerini kullandığı açıklaması şöyle: “Her bitiş yeni bir başlangıçtır. Yeni başlangıç için hedeflerim doğrultusunda Çorum FK camiası ile anlaşmış bulunmaktayım.

Anlaştığım andan itibaren, gerek telefondan, gerekse sosyal medyadan desteklerini ileten büyük Çorum FK taraftarlarına ve herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Niyet hayır, akıbet hayır. Şimdi Çorum FK için kenetlenme zamanı.”

Antalya kampına katılan Yakup Ateş, teknik heyet ve futbolcularla tanışırken, gitmek isteyen ve değerini bulan, yeri doldurulabilir olan her oyuncunun ayrılabileceğini, ayrılan olursa da en az onun kalitesinde oyuncu alacaklarını söyledi.

Teknik direktör arayışlarının devam ettiğini de belirten Ateş, “Maalesef fazla hareket alanımız yok, zamanımız da çok kısıtlı. Kimse merak etmesin, Çorum FK’ya en çok fayda sağlayacağına inandığımız bir ismi kamp süresinde takımın başına getireceğiz” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)

