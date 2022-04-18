Yakup Ateş; “Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz”

Çorum FK Sportif Direktörü Yakup Ateş, kritik İnegölspor maçından sonra açıklamalarda, artık play-off potasında yer aldıklarını ve kendi göbeklerini kesme durumunda olduklarını ifade etti.

Öncelikle İnegölspor maçını değerlendiren Yakup ateş, havanın da aşırı sıcak olması nedeniyle, tutuk bir oyun ortaya koyduklarını ifade eden Ateş, “Yediğimiz basit bir gol sonrası da soyunma odasına 1-0 geride girdik.

İkinci yarıda, hocamızın hamleleri ile bambaşka bir Çorum FK vardı sahada. Beraberlik golünü bulduktan sonra oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Son dakikaya kadar kazanmak adına, futbolun doğrularını yaptık. Yine son saniyede gelen gol ile kazanmak nasip oldu. İyi bir hava yakaladık.

SKOR ODAKLI OYNAYACAĞIZ

Artık kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Kimsenin kazanmasına veya kaybetmesine ihtiyacımız yok. Kalan 3 maçımız da tamamen skor odaklı bir futbol ortaya koyacağız. Kötü futbol, iyi futbol düşüncemiz yok. Kazanmak için her yolu deneyeceğiz.

KENETLENELİM

Ben, daha önce “Kenetlen Çorum” diyerek bir kampanya başlatmıştım. Bu sözümün de arkasındayım. Artık kırgınlıkları, küskünlükleri bir kenara bırakalım. Kenetlenmenin tam zamanı. Birlik ve beraberlik içerisinde olursak, bu işin üstesinden geleceğimize inanıyorum” dedi.

“AŞGIN’IN DESTEĞİ TAKIMI MOTİVE ETTİ”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın hafta içi yaptığı ziyaretin takımı motive ettiğine de vurgu yapan Ateş, Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın’ın yanı sıra son günlerde prim açıklayan herkese de teşekkür etti.

Primlerin yanı sıra duaları ile destek olanlara da teşekkür eden Ateş, “Bu süreçte yanımızda olan herkesin en ufak katkısı bile bizim için çok önemli. Kimisi parası ile kimisi de duası ile destek oluyor. Birlik ve beraberlik açısından bunlar bizim için çok değerli davranışlar. İnegölspor maçında bir grup taraftarımız bizi tribünden destekledi. 90 dakika hiç susmadılar. Galibiyeti de onlara armağan ediyorum.

Ayrıca aşırı sıcağa rağmen 90 dakika boyunca mücadelelerinden ödün vermeyen futbolcu kardeşlerimi ve teknik heyetimizi de canı gönülden kutluyorum. Umarım bu azmin sonunda mutlu sona ulaşan taraf biz oluruz” ifadelerine yer verdi.

(Rıfat KARA)

