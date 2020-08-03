Yakup Alkan tamam!

Yeni sezon planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Çorum Futbol Kulübü aradığı golcüyü Kocaeli'nde buldu. Kırmızı-Siyahlı yönetim 2016-2017 ve 2018-2019 sezonlarında Çorum Futbol Kulübü'nde gol krallığı sevinci yaşayan Yakup Alkan ile el sıkıştı.

Biten sezonda Kocaelispor forması ile şampiyonluk sevinci yaşayan 28 yaşındaki golcü futbolcu 27 maçta 14 gol atarak şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.