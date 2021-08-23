Ankara’nın Polatlı ilçesinde düzenlenen Türkiye Muay Tai Şampiyonası’na katılan Çorumlu sporcular 2 birincilik, 5 üçüncülük madalyası kazanırken, Yağmur Odabaş ve Sefa Emin Karayel Türkiye şampiyonu oldular.

Muay Tai (Tayland boksu) Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Minikler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Ankara’nın Polatlı ilçesinde yapıldı. Çorumlu sporcular, 2 birincilik, 5 üçüncülük elde etti.

Muay Tai İl Temsilcisi ve aynı zamanda antrenör Şahin Güler’den aldığımız bilgilere göre, Bahar Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Yağmur Odabaş, yıldız kızlar 54 kiloda, Alaca Belediyespor Kulübü sporcusu Sefa Emin Karayel ise yıldız erkekler 60 kiloda Türkiye şampiyonu oldular.

Yıldız kızlar 36 kiloda Gençlik Akademi Spor Kulübü öğrencisi İlayda Tuana Sarıoğlu, yıldız erkekler 38 kiloda Alaca Belediyespor Kulübü sporcusu Muhammed Enes Yağmur, yıldız kızlar 60 kiloda Gençlik Akademi Spor Kulübü’nden Elanur Akça, minik erkekler 63,5 kiloda Alaca Belediyespor’dan Taha Enes Karayel ve yıldız kızlar 63,5 kiloda Bahar Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Sakine Bengisu Çalışkan da Türkiye üçüncüsü oldular.

Yurt genelinden bine yakın sporcunun katıldığı şampiyonada, Çorum’dan idareci Bülent Asa, antrenörler Şahin Güler, Aydın Fırat ve Hasan Çalışkan nezaretinde 26 sporcu ringe çıktı.

(Hüseyin AŞKIN)