Yağmur Odabaş Avrupa ikincisi, Safa Karayel de üçüncü oldu

İstanbul’da devam eden Muay Tai (Tayland boksu) Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Çorumlu sporculardan Yağmur Odabaş ve Safa Karayel, derece yaptı.

Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda, 35 ülkeden 900 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, yıldız kızlar 54 kiloda, antrenör Hasan Çalışkan nezaretinde ringe çıkan, Bahar Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Yağmur Odabaş, Rus rakibini yenerek adını finale yazdırırken, şampiyonluk maçında Hollandalı sporcuya yenilerek Avrupa ikinciliğinde kaldı. Çorumlu sporcu, elde ettiği başarıyla, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Yıldız erkekler 60 kiloda, antrenör Bülent Asa nezaretinde ringe çıkan Alaca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Safa Karayel de, elemelerdeki rakiplerini geçmesine rağmen, yarı finalde yenilerek Avrupa üçüncüsü oldu. Karayel, Türkiye’ye bronz madalya kazandırdı.

(Hüseyin AŞKIN)

