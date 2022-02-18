Yağmur Odabaş Avrupa ikincisi, Safa Karayel de üçüncü oldu
İstanbul’da devam eden Muay Tai Avrupa Şampiyonası’nda, yıldız kızlar 54 kiloda ringe çıkan Bahar Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Yağmur Odabaş, ikinci olup bronz madalya kazandı. Yıldız erkekler 60 kiloda mücadele eden Alaca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Safa Karayel ise üçüncülüğü elde etti.
İstanbul’da devam eden Muay Tai (Tayland boksu) Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Çorumlu sporculardan Yağmur Odabaş ve Safa Karayel, derece yaptı.
Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda, 35 ülkeden 900 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, yıldız kızlar 54 kiloda, antrenör Hasan Çalışkan nezaretinde ringe çıkan, Bahar Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Yağmur Odabaş, Rus rakibini yenerek adını finale yazdırırken, şampiyonluk maçında Hollandalı sporcuya yenilerek Avrupa ikinciliğinde kaldı. Çorumlu sporcu, elde ettiği başarıyla, gümüş madalyanın sahibi oldu.
Yıldız erkekler 60 kiloda, antrenör Bülent Asa nezaretinde ringe çıkan Alaca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Safa Karayel de, elemelerdeki rakiplerini geçmesine rağmen, yarı finalde yenilerek Avrupa üçüncüsü oldu. Karayel, Türkiye’ye bronz madalya kazandırdı.
(Hüseyin AŞKIN)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|25
|60
|2. Konyaspor
|24
|48
|3. Adana Demirspor
|25
|41
|4. Başakşehir
|24
|40
|5. Alanyaspor
|25
|40
|6. Fenerbahçe
|25
|40
|7. Hatayspor
|25
|39
|8. Beşiktaş
|25
|38
|9. Gaziantep FK
|24
|35
|10. Kayserispor
|25
|35
|11. Sivasspor
|25
|34
|12. Karagümrük
|25
|33
|13. Galatasaray
|25
|29
|14. Kasımpaşa
|25
|28
|15. Antalyaspor
|25
|28
|16. Göztepe
|25
|27
|17. Giresunspor
|25
|26
|18. Rizespor
|25
|23
|19. Altay
|25
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|24
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|24
|49
|2. Ümraniye
|24
|49
|3. Erzurumspor
|24
|43
|4. Eyüpspor
|23
|41
|5. Bandırmaspor
|24
|40
|6. İstanbulspor
|23
|39
|7. Samsunspor
|23
|36
|8. Adanaspor
|24
|33
|9. Boluspor
|22
|31
|10. Keçiörengücü
|24
|31
|11. Tuzlaspor
|22
|30
|12. Manisa Futbol Kulübü
|24
|30
|13. Gençlerbirliği
|24
|30
|14. Menemen Belediyespor
|24
|28
|15. Kocaelispor
|23
|27
|16. Bursaspor
|23
|24
|17. Denizlispor
|24
|24
|18. Altınordu
|24
|22
|19. Balıkesirspor
|23
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|25
|63
|2. Liverpool
|24
|54
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|25
|43
|5. West Ham United
|25
|41
|6. Arsenal
|22
|39
|7. Wolverhampton Wanderers
|23
|37
|8. Tottenham
|22
|36
|9. Brighton
|24
|33
|10. Southampton
|24
|29
|11. Leicester City
|22
|27
|12. Aston Villa
|23
|27
|13. Crystal Palace
|24
|26
|14. Brentford
|25
|24
|15. Leeds United
|23
|23
|16. Everton
|22
|22
|17. Newcastle
|23
|21
|18. Norwich City
|24
|17
|19. Watford
|23
|15
|20. Burnley
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|24
|54
|2. Sevilla
|24
|50
|3. Real Betis
|24
|43
|4. Barcelona
|23
|39
|5. Atletico Madrid
|24
|39
|6. Real Sociedad
|23
|38
|7. Villarreal
|24
|36
|8. Athletic Bilbao
|24
|34
|9. Osasuna
|24
|32
|10. Celta Vigo
|24
|31
|11. Rayo Vallecano
|23
|31
|12. Valencia
|24
|30
|13. Espanyol
|24
|28
|14. Elche
|24
|26
|15. Mallorca
|23
|26
|16. Getafe
|24
|25
|17. Granada
|24
|24
|18. Deportivo Alaves
|24
|20
|19. Cadiz
|24
|19
|20. Levante
|24
|14