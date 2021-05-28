Yağlı ve Üstünay, Yüzme Milli Takım seçmelerine katılacak
Çorum'dan iki yüzücü, Türkiye Şampiyonası Milli Takım Seçmelerine katılmaya hak kazandı.
Spor 28.05.2021, 00:08
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Edinilen bilgilere göre, Samsun'da düzenlenen baraj yarışmalarında, Erhan Umut Yağlı ve Ahmet Kağan Üstünay, kategorilerinde barajı geçerek aynı zamanda milli takım seçmesi niteliği taşıyan Turkcel Yıldız-Genç Açık Yaş Türkiye Yüzme Şampiyonası'na katılmaya hak kazandılar.
Türkiye Şampiyonası Milli Takım Seçmesi bugün Edirne'de başlayacak ve 30 Mayıs'ta sona erecek.
(Spor Servisi)
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