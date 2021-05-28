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Yağlı ve Üstünay, Yüzme Milli Takım seçmelerine katılacak

Çorum'dan iki yüzücü, Türkiye Şampiyonası Milli Takım Seçmelerine katılmaya hak kazandı.

Spor 28.05.2021, 00:08
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Yağlı ve Üstünay, Yüzme Milli Takım seçmelerine katılacak

Edinilen bilgilere göre, Samsun'da düzenlenen baraj yarışmalarında, Erhan Umut Yağlı ve Ahmet Kağan Üstünay, kategorilerinde barajı geçerek aynı zamanda milli takım seçmesi niteliği taşıyan Turkcel Yıldız-Genç Açık Yaş Türkiye Yüzme Şampiyonası'na katılmaya hak kazandılar.
Türkiye Şampiyonası Milli Takım Seçmesi bugün Edirne'de başlayacak ve 30 Mayıs'ta sona erecek.
(Spor Servisi)
 

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