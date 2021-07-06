Yağlı güreş takımı Kırkpınar’a hazır

Çorum Belediyesi Yağlı Güreş Takımı 8-11 Temmuz tarihleri arasında Edirne’de düzenlenecek olan 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri müsabakaları için Çorum’dan yola çıktı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Yağlı Güreş Takımını yolcu etti. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü başkan yardımcısı Mehmet Aşgın, güreş branş sorumlusu Fatih Kula, antrenörler Ahmet Selbest ve Sinan Mumcu, baş altı Rasim Saraç, büyük orta boy Bekir Eryücel, küçük orta küçük boy Mücahit Alkaç, Yasin Havyar, Murat Kalender, Veysel Sarıkaya, Muhammed Ali Eryücel ve deste orta boy Batuhan Şahin Laik’in temsil ettiği Yağlı Güreş Takımı, bu sene oldukça iddialı. Spora ve sporcuya desteklerini esirgemediği için Belediye Başkanına teşekkür eden Antrenör Ahmet Selbest “Olmayan yağlı güreş takımını kurup, bu gençlere destek verdikleri için Başkanıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tüm amatör spor branşlarına olduğu gibi ata sporu güreşe desteklerini hiçbir zaman esirgemeyeceklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “8 güreşçimizi Tarihi Kırkpınar Güreşlerine uğurladık. Belediyemizi ve Çorum’umuzu en iyi şekilde temsil edeceklerinden şüphem yok. Güreşçi kardeşlerime başarılar diliyor, iyi yolculuklar diliyorum’’ dedi.

Başkan Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da “"Yüreksize yorgan döşek / Koç yiğide ver meydanı...'' Çorum Belediyesi pehlivanları Kırkpınar Er Meydanı’na hazır. Bileğinize ve yüreğinize kuvvet yiğitler... “ ifadelerine yer verdi.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yağlı Güreş Takımını uğurlamak için Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürü Nadir Solak hazır bulundu.

