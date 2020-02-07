Ya yeniyor, ya yeniliyorlar

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta ilk 5 mücadelesi veren Çorum Futbol Kulübü, geride kalan 21 haftalık periyotta topladığı 34 puanla 5.sırada yer alırken, hem grubunun, hem de 2.Lig’in en az beraberlik alan takımlarından biri olarak dikkat çekiyor.

SADECE BİR BERABERLİK

Gerek yönetim, gerekse teknik heyetin son haftalarda sıkça telaffuz ettiği “yenemiyorsak yenilmemeliyiz” söylemine karşılık Çorum Futbol Kulübü 21 maçın 20’sinde ya yendi, ya da yenildi. Kırmızı-Siyahlılar, 21 haftalık periyotta 11 galibiyet, 9 yenilgi alırken, sadece 1 maçta sahadan beraberlikle ayrıldılar. Çorum temsilcisi, tek beraberliğini 9.haftada sahasında Mersin temsilcisi Tarsus İdmanyurdu’na karşı 0-0’lık skorla aldı.

LİGDE EN AZ BERABERLİK ALAN ALTI TAKIMDAN BİRİ

Çorum Futbol Kulübü, grubunda birer beraberliği bulunan Tarsus İdmanyurdu ve Şanlıurfaspor’la birlikte en az beraberlik alan üç takımdan biri olarak dikkat çekiyor. Şanlıurfaspor tek beraberliğini deplasmanda 0-0’lık skorla Amed Sportif Faaliyetlere karşı alırken, 21.hafta itibariyle Kırmızı Grup’ta da Kastamonuspor, Niğde Anadolu Futbol Kulübü ve Kardemir Karabükspor birer beraberlikle en az berabere kalan takımlar oldular.