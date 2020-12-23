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‘Ya tamam, ya devam niteliğinde bir maç’

Ünyegücü ile kritik bir maça çıkacak olan Çorum Voleybol Spor Kulübü’nde antrenör Ali Haydar Teke, hedefleri doğrultusunda tamam, ya da devam niteliğinde bir maça çıkacaklarını söyledi.

Spor 23.12.2020, 00:08
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‘Ya tamam, ya devam niteliğinde bir maç’

Çorum Voleybol’da yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Ünyegücü maçı bugün oynanacak. Bu kritik karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Ali Haydar Teke, kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını söyledi. Rakiplerinin ilk yarıyı kapattığını da vurgulayan Teke, “Bizim covid-19 vakaları nedeniyle iki maçımız ertelenmişti. Bugün Ünyegücü ile Pazar günü de Fındıklı Tenis Doğa ile ertelenen maçlarımızı oynayacağız. Bu iki maçı kazanıp devreyi üçüncü sırada bitirerek Play-Off potasında kalmak istiyoruz. Özellikle bugün sahamızda oynayacağımızÜnyegücü maçı ya tamam, ya devam niteliğinde bir müsabaka olacak. Takımımız 11 Aralık’tan itibaren izolasyon sürecinde. Antrenmansız kaldık. Bu bizim için çok büyük bir dezavantaj ama bahanemiz yok. Lig’de hedefe yürümemiz için kazanmamız gereken bir maç. Aynı durum Ünyegücü için de geçerli. Kazananın avantaj sağlayacağı bir maç olacak. İnanıyorum ki zevkli ve çekişmeli bir müsabaka bizi bekliyor. İnşallah iyi oynayıp kazanan taraf biz oluruz” ifadelerini kullandı.

(Spor Servisi)

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