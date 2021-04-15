Ya tamam, ya devam

Bitime 5 hafta kala play-off potasının 6 puan gerisine düşen Çorum FK, bugün kendisi gibi umutları sürdürme anlamında son kozunu oynayacak olan Uşakspor’u konuk edecek. Çorum Şehir Stadyumu’nda saat 15.00’te başlayacak ve kaybeden tarafın havlu atacağı kritik maçı Sakarya bölgesi hakemlerinden Levent Gümüşdere yönetecek.

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta Play-Off’a kalma mücadelesi veren Çorum FK, 34.hafta maçında bugün sahasında 1 puan gerisinde bulunan Uşakspor’la “kader” maçına çıkacak.

9 maçlık yenilmezlik serisi yakaladığı periyotta play-off potasıyla puan farkını 3’e kadar düşüren Çorum FK, son 2 maçında Hekimoğlu Trabzon ve Şanlıurfaspor’a yenilince, puan farkı yeniden 6’ya çıktı. Kalan 5 haftada 6 puanlık farkı kapatıp play-of bileti almayı hedefleyen Çorum FK, bugün kendisi gibi play-off hesapları yapan Uşakspor’u yenip umutlarını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

İki takım için de “tamam ya da devam” anlamı taşıyan maç öncesinde iki ekipte de önemli eksikler bulunuyor. Çorum FK’da, kaptan Umut Kaya sarı kart cezalısı olduğu için, Nafican Yardımcı da sakatlığı devam ettiği için forma giyemeyecek.

Konuk ekipte ise, 14 golle takımının en golcü oyuncusu olan Mehmet Gürkan Öztürk sarı kart cezalısı, stoper Alpay Koldaş da kırmızı kart cezalısı olduğu için kritik maçta yer alamayacaklar.

49 puanlı 9.sıradaki Çorum FK ile 48 puanlı 10.sıradaki Uşakspor arasında bugün

Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçta Sakarya bölgesi hakemlerinden Levent Gümüşdere yönetecek. Saat 15.00’te başlayacak maçta Levent Gümüşdere’nin yardımcılıklarını ise Kocaeli bölgesinden Cankut Gönenç ile Sakarya bölgesinden Harun Pekyürek yapacak. Bilecik bölgesinden Barkın Kara da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Hüseyin AŞKIN)

