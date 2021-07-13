Vuşuculardan madalya yağmuru: Cıbır ve Kepçe Türkiye şampiyonu

Türkiye Vuşu Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Gençler ve Büyükler Vuşu Şampiyonası 8-11 Temmuz tarihleri arasında Sakarya’da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun katıldığı şampiyonada Çorum’dan 21 sporcu madalya mücadelesi verdi. Vuşu İl Temsilcisi Bekir Bolat’ın antrenör olarak görev yaptığı şampiyonada Çorumlu sporcular 2 birincilik, 5 ikincilik ve 7 üçüncülük olmak üzere toplamda 14 madalya alarak Çorum’a döndüler. Çorum Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Gençlik Eğitim Kültür ve Spor Kulübü’nden Aleyna Cıbır 75 kiloda, Meleknur Kepçe ise 65 kiloda Türkiye şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atarken, 52 kiloda Tolgahan Toygacı ve Fatma Sudenaz Zeytin, 56 kiloda İnan Özgün ve Fatıma Nidanur Çatal, 65 kiloda İsminur Aydın ikinci oldular. 56 kiloda Ayşe Mert, Kenan Özçayan, 48 kiloda Cansu Kırcalı ve Edanur Duran, 65 kiloda İrem Seda Yılmaz, 70 kiloda Enes Yılmaz ve Tuğba Özaydın ise üçüncülük kürsüsüne çıkan isimler oldu.

Konu hakkında açıklama yapan Vuşu İl Temsilcisi Bekir Bolat, koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre idmanlardan uzak kalan sporcuların şampiyonada sergiledikleri başarının çok önemli olduğunu söyledi. Bu başarıların artarak devam edeceğinin de altını çizen Bolat, “Pandemi öncesi ve sonrası bizlerin her zaman yanında olan Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer’e, Şube Müdürlerimizden Ferhat Yıldız ve Halil Çöl’e desteklerinden ötürü çok teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

(Rıfat KARA)

