Vuşucular, Sakarya’dan sekiz madalya ile döndü

Sakarya’da düzenlenen Liseli Gençler Vuşu Sanda Türkiye Şampiyonası, Sakarya’da yapıldı. Çorum’u temsil eden 18 sporcudan 8’i madalya kazanırken, Sevim Tuana Hürdoğan ve Fatmanur Yiğit, şampiyon oldu.

4 gün süren şampiyonada, Çorum’u il temsilcisi ve aynı zamanda antrenör Bekir Bolat ve antrenör Merve Dilekçi nezaretinde 3’e erkek 18 sporcu temsil etti. Çorumlu sporcular, şampiyonayı 2 birincilik, 1 ikincilik, 5 üçüncülük madalyası ile tamamladı.

Liseli gençler B kategorisi 36 kiloda mücadele eden Mehmetçik Anadolu Lisesi sporcusu Sevim Tuana Hürdoğan ve A kategorisi 65 kiloda Çorum’u temsil eden Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi sporcusu Fatmanur Yiğit, tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldular.



Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi sporcusu Ayşenur Kırcalı, B gençler kategorisi 39 kiloda Türkiye ikinciliğini elde ederken, A gençler kategorisi 48 kiloda Cansu Kırcalı (Anadolu Lisesi), B gençler kategorisi 48 kiloda Ayşenur Kırcalı (Spor Lisesi), A gençler kategorisi 52 kiloda Fatma Sudenaz Zeytin (Spor Lisesi), A gençler kategorisi +65 kiloda Meleknur Kepçe (Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi) ve B gençler kategorisi +65 kiloda Emine Şahin de (Mimar Sinan Anadolu Lisesi) Türkiye üçüncüsü olup bronz madalya kazandılar.

Vuşu İl Temsilcisi Bekir Bolat, yaptıkları başarılı çalışmalarda, kendilerine her zaman destek olan yönetici ve velilere teşekkür ederken, derece yapan sporcuları tebrik etti.

(Hüseyin AŞKIN)

