“Vurduğunuz gol olsun’

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Mahallelerarası Futbol Turnuvası’nın kura çekiminde yaptığı konuşmada genç futbolcuların turnuvada her vurduğunun gol olması temennisinde bulundu.

Konuşmasına 1382 yıl önce Karbela olayında şehit edilen Hz. Hüseyin’i yad ederek başlayan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, o gün olduğu gibi bugünde zalimler karşısında dik durulacağını ifade etti. Çorum Belediyesi olarak altyapı ve üstyapı konusunda titiz bir şekilde çalıştıklarını da ifade eden Aşgın, “Turgut Cansever’in çok güzel bir lafı var. “Siz şehirleri imar ederken eğer nesilleri ihmal ederseniz o ihmal ettiğiniz nesiller bir gün gelir o kurduğunuz muazzam şehirleri yerle yeksan ederler” o yüzden şehirleri güzelleştireceğiz daha yaşanabilir bir hale getireceğiz ancak nesillerimizi kesinlikle unutmayacağız. Belediye olarak biz her zaman sporun ve sporcunun yanında olduk. Bundan sonra da artan oranda yanında olmaya da devam edeceğiz. Bu turnuvamız inanıyorum ki çok güzel turnuva olacak. Bizim gençlik zamanımızda bu turnuvayı biz kendi imkanlarımız ile yapardık. İki tane taş koyardık, 10’da devre 20’de biter şekilde oynardık. Dün öyleydi bugün ise kurallı ve nizami bir şekilde oynanıyor. Bunu da biz belediye olarak destekliyoruz. 15 mahallemiz, 300’e yakın sporcumuz bu organizasyona katılacak. Önce dostluk, önce kardeşlik kavramını benimseyip inşallah iyi olanda kazanacak. Maçlarımız Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadyumu’nda oynanacak. Şehrimiz sadece futbol anlamında değil, diğer branşlarda da seviyesi artıyor. Bu anlamda Cumhurbaşkanımıza bize verdiği desteklerden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

‘SPOR TESİSLERİMİZİN

AÇILIŞINI YAPACAĞIZ’

Konuşmasının devamında yapımı devam eden ve tamamlanan spor tesislerinden de bahseden Aşgn, “Bir tanesi Gülabibey Mahallesi’nde bir tanesi Ulukavak Mahallesi’nde olmak üzere iki tane yüzme havuzumuzun yapımı devam ediyor. İnşallah Şubat-Mart ayı gibi açılışını gerçekleştireceğiz. ASKF’mizin talebi doğrultusunda semt sahalarımız için elimizden geleni yapacağız. Bu sahaların yapımını bizzat takip ediyorum. Yakından ilgileniyorum. 4 semt sahamızın yapımını da tamamladık. En yakın zamanda inşallah açılışını yapacağız. Diğer taraftan amatör futbol maçlarının oynanacağız 2 nizami sahamızın yapımı da başladı. Tribünlerden tut, soyunma odaları ASKF odaları Çorum’a yakışır bir şekilde olacaktır. Eksiksiz yapmak adına gereken özeni gösteriyoruz.” İfadelerini kullandı.

Aşgın, belediye olarak üzerlerine düşeni fazlasıyla yapmaya çalıştıklarını da belirterek, “Umarım bu malzeme yardımımız amatör sporuna hayırlı olur. Çocuklarımızın sağlık ve mutluluk içerisinde spor yapmasına vesile oluruz. Biz amatör sporunu önemsiyoruz. Çocuklarımızın ve hocalarımızın gayretini görüyoruz. Mahallelerarası turnuvamızda ve yeni sezonda gençlerimize başarılar diliyorum ve vurdukları gol olsun temennisinde bulunuyorum’ dedi.

(Rıfat KARA)