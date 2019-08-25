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Volkan Serim ayrılmak istiyor

Ekonomik sorunlarla boğuşan Yeni Çorumspor’dan ayrılan futbolcular kervanına Volkan Serim de katılıyor. BAL takımlarından Ispartaspor’la anlaştığı iddia edilen Deneyimli futbolcu, Yeni Çorumspor’dan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

Volkan Serim ayrılmak istiyor

Ekonomik sorunlarla boğuşan Yeni Çorumspor’dan ayrılan futbolcular kervanına Volkan Serim de katılıyor. BAL takımlarından Ispartaspor’la anlaştığı iddia edilen Deneyimli futbolcu, Yeni Çorumspor’dan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

25 Ağustos 2019 Pazar 21:39
Volkan Serim ayrılmak istiyor

Yeni sezon için geri sayım başlarken, Yeni Çorumspor’da Volkan Serim’in takımdan ayrılmak isteme kararını yönetime bildirmesi soğuk duş etkisi yarattı.

Yeni sözleşme şartlarında geçtiğimiz günlerde yeniden anlaşma sağlanan Volkan Serim’in kızının rahatsızlığını gerekçe göstererek takımdan ayrılmak istediğini bildirdiği belirtildi. Başkan Hamit Işık ve Kulüp Menajeri Oğuzhan Yalçın Volkan’ın talebi üzerinebir karar vermek üzere dün bir görüşme gerçekleştireceklerdi. Gazetemizin basıma girdiği saatlerde görüşme henüz gerçekleşmemişti.

ISPARTA’YA GİDİYOR

Öte yandan, Volkan Serim’in Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Ispartaspor ile anlaştığı iddia edildi. Isparta medyası Kulüp Başkanı Atakan Yazgan’ı kaynak göstererek anlaşmanın sağlandığını, deneyimli futbolcunun 29 Ağustos’ta TKİ Tavşanlı Linyitspor’la oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyeceğini yazdı.

18 MAÇ, 1 GOL

Geçen sezonun devre arasında Yeni Çorumspor’a Serik Belediyespor’dan transfer olan Volkan Serim, kırmızı-siyahlı formayla 18 maça çıkarken, 1 gol attı. Deneyimli kanat-forvet oyuncusu, Yeni Çorumspor formasıyla 5 de sarı kart gördü.

GİDEN GİDENE

Ekonomik sorunlarla boğuşan Yeni Çorumspor’dan geçtiğimiz günlerde de Muhammet Fetktahoğlu, Mümin Talip Pazarlı, Mehmet Cansın Çiçek, Artun Akçakın ve Oğuz Mataracı ayrılmıştı.

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