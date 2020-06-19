Voleybolcular da idmanlara başladı
Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde yapılan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen spor branşlarında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayınlanan normalleşme süreci genelgesiyle birlikte antrenmanlar bir bir yeniden başlıyor. Bu doğrultuda voleybolcular da idmanlara başladılar.
Spor 19.06.2020, 18:49
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Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde yer alan bir grup voleybolcu Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Parkında antrenörler Yusuf Biçer ve H.Serhat Erdoğan nezaretinde idman yaptı. Grup koşusu yapan voleybolcular kültürfizik hareketleriyle antrenmanı tamamladılar.
Voleybolcuların bundan sonraki süreççe normal antrenman programını uygulayacakları belirtildi.
(Spor Servisi)
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