Voleybolcular da idmanlara başladı

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde yer alan bir grup voleybolcu Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Parkında antrenörler Yusuf Biçer ve H.Serhat Erdoğan nezaretinde idman yaptı. Grup koşusu yapan voleybolcular kültürfizik hareketleriyle antrenmanı tamamladılar.

Voleybolcuların bundan sonraki süreççe normal antrenman programını uygulayacakları belirtildi.

(Spor Servisi)