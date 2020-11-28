Virüsün gölgesinde kritik kapışma

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden ve son 3 maçı koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Çorum Futbol Kulübü, 12.hafta maçında yarın grubun güçlü takımlarından Anagold 24 Erzincanspor’u konuk edecek.

Ligde oynadığı 7 maçta topladığı 7 puanla 13.sırada yer alan Çorum Futbol Kulübü, 20 puanla 3.sırada yer alan Anagold 24 Erzincanspor’la oynayacağı maç öncesinde sakatlıklar ve karantinada olan futbolcu sayısının çokluğu nedeniyle düzenli antrenman yapamadı. Buna karşılık Erzincanspor’da da testi pozitif çıkan futbolcu sayısı son günlerde arttı. Önceki gün Kasımpaşa ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesinde yapılan testlerde 9 futbolcunun testi pozitif çıktı. Çorum FK maçı öncesinde yapılan testlerin sonuçları ise gazetemizin basıma girdiği saatlerde henüz belli olmamıştı. Çorum Futbol Kulübü’nün testleri de dün sabah yapıldı.

5 Kasım’da Eyüpspor’la oynanan Ziraat Türkiye Kupası 3.Eleme Turu maçından beri resmi maç oynayamayan Çorum Futbol Kulübü, yarın Erzincanspor’u yenerek lige moralli dönmeyi hedeflerken, tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor.

Zorlu maç öncesinde Çorum Futbol Kulübü’nde önemli eksikler bulunuyor. Test sonuçları gazetemiz basıma girdiği saatlerde henüz belli olmazken, sarı kart cezalısı kaptan Umut Kaya’nın yanı sıra sakatlığından dolayı sezonu kapatan Kıvanç Kaya ile sakatlığı süren Kerem Pala takımdaki yerini alamayacak.

Erzincanspor’da ise testi pozitif olan futbolcuların yanı sıra Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Abdulcebrail Akbulut forma giyemeyecek.

Çorum FK ile Anagold 24 Erzincanspor arasında yarın Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçı Samsun bölgesi hakemlerinden Yakup Bakır yönetecek. Saat 13.00’te başlayacak maçta Bakır’ın yardımcılıklarını ise Ardahan bölgesinden Halil Altun ile Giresun bölgesinden Giray Kara yapacak. Samsun bölgesinden Gökhan Özbulut da maçın dördüncü hakemi olacak.

(Spor Servisi)