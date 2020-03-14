Virüs amatöre de sıçradı

Dünya genelinde gittikçe yayılan koronavirüsün Türkiye’de de görülmesi üzerine alınan tedbir kararları çerçevesinde profesyonel liglerdeki tüm müsabakaların seyircisiz oynanması kararından sonra amatör futbol müsabakaları için de bir dizi önlemler alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Kurulu dün Ali Düşmez başkanlığında yaptığı toplantıda alınan tedbir kararlarını Futbol İl Temsilciliklerine bildirdi. Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan’ın yaptığı açıklamaya göre; Bölgesel Amatör Lig müsabakaları statüde belirtilen haliyle oynanmaya devam edilecek. Bu müsabakalar seyircisiz olarak oynanacak olup, tribünlere kesinlikle seyirci alınmayacak. Her iki takımın en fazla 15 yönetici ile 18’e yazılmayan 5 yedek futbolcusu tribünlere alınacaktır.

İllerde, büyükler kategorisinde yerel olarak oynanan Süper Amatör, 1. ve 2. Amatör ligler ile U19 1. ve U19 2. Amatör ligler oynanmaya devam edecek olup bu müsabakalar seyircisiz oynanacak. Bu müsabakalara kaç yönetici gireceği Futbol İl Temsilcilikleri tarafından belirlenecek.

U17, U16, U15, U14, U13, U12 ve U11 kategorilerinde altyapı liglerinin tamamında yerel müsabakalar oynanmayacak.

U19, U17, U16, U15 ve U14 kategorilerinde Türkiye Şampiyonaları bu sezon yapılmayacak. Deplasmanlı olarak oynanacak olan U14 ve U13 Altyapı Gelişim ligleri bu sezon oynanmayacak.

Türkiye Futbol Federasyon Amatör İşler Kurulu’nun almış olduğu bu kararlar, bugün itibariyle uygulanacak olup ileriki tarihlerde yeni bir gelişme olduğu taktirde bilgi verilecek.

(Hüseyin AŞKIN)