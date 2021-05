“Vicdanım rahat, yüzüm ak”

Geçen sezon Manisa FK’da az süre aldığını ve 11 gol attığını kaydeden Kurumuş, Çorum FK’da bu sayıyı 28 gole çıkartıp Çorumspor’un efsane golcüsü Salih Karahan’ın 28 gollük rekoruna ortak olmanın gururunu yaşadığını kaydetti.

Sinan Kurumuş olarak geldiği Çorum’da çok güzel birikimlerinin olduğunu, evine de “kral Sinan Kurumuş” olarak dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirten deneyimli golcü, “grubun ‘gol kralı’ unvanını aldığım için çok mutluyum. Ama bunu en az play-off ile pekiştirememenin üzüntüsü içimde saklıdır” ifadelerini kullandı.

Her şeye rağmen vicdanen rahat olduğunu da kaydeden Sinan Kurumuş’un açıklaması şöyle:

DAHA İYİSİ OLABİLİRDİ

“İyisiyle kötüsüyle bir sezonun daha sonuna geldik. Çok üzüldüğüm zamanlarım da oldu, çok sevindiğim zamanlarım da. Çok güzel dostluklar biriktirdim. Dile kolay 28 tane gol attım. Daha fazlasını yapabilir miydim, evet emin olun yapardım. Her şey nasip tabii ki.

PLAY-OFF İÇİMDE ÜZÜNTÜ

‘Kader gayrete aşıktır’ derler, ne güzel de demişler. Çok çabaladım bu duruma gelmek için. Bu sezon grubun ‘gol kralı’ unvanını aldığım için çok mutluyum. Ama bunu en az play-off ile pekiştirememenin üzüntüsü içimde saklıdır.

Son 3 senemde 1 şampiyonluk yaşamış, kalan 2 sene içerisinde play off yarı final ve final kaybetmiş biri olarak, bu sene de orada olmayı çok isterdim. Üzdüğümüz Çorumspor sevdalarına affola.

GÜZEL İZLER BIRAKTIM

Her sene bir şeyler öğrenip, bir şeyler daha katıp kendime, yoluma öyle devam etmek istiyorum.

Arkama dönüp baktığımda, güzel izler bıraktığım, çok şeyler biriktirdiğim ve unutamadığım birçok şey hatırlıyorum. Ankara Demir’e attığım golü, Uşak’a attığım golü, Erzincan deplasmanında attığım golü, bir sezonda yaptığım 3 hattricki, Amed’te attığım golden sonraki sevincimi unutamam. Tabii, Zonguldak’ta kaçırdığım penaltıyı da unutamam.

GERÇEK SİNAN KURUMUŞ’U GÖSTERDİM

Geçen sene sonradan oyuna girip bulduğum az dakikaya 11 gol sığdırmıştım. Acaba diyen herkese bu sene gerçek Sinan Kurumuş’u göstermenin hazzını yaşamak istiyorum.

1992-93 yılından beri kırılamayan bu rekoru kırmaya çok yaklaşmışken, maalesef bunu gerçekleştiremedim. O rekoru aynı gol sayısıyla paylaşmakta benim için bir gururdur.

Ben buraya Sinan Kurumuş olarak geldim, ‘Kral Sinan Kurumuş’ olarak evime huzurla dönüyorum. Vicdanım rahat, yüzüm ak.

ÇOK YORGUNUM

Daha uzun çok şeyler yazabilirim ama inanın bir sezonda futbolcu ne kadar yorulursa ondan daha fazla yorgunum.

Başkanımız Fatih Özcan’a, Başkan Yardımcımız Oğuzhan Yalçın’a sezon başında çalıştığım Bahri Hoca ve ekibine, benim bu gol sayısına ulaşmama yardımcı olan bütün takım arkadaşlarıma, personelimize, büyük Çorumspor’a gönül vermiş herkese ve son olarak, bana çok şey katan, bende olup farkına varamadığım özelliklerimi ortaya çıkaran, performansımda artışa sebep olan, attığım her golde ona koştuğum Hocam İsmet Taşdemir’e ve ekibine teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Artık arkama yaslanıp huzur içerisinde dinlenmek istiyorum.”

(Spor Servisi)