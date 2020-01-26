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Veteranlardan tek atış: 1-0

Türkiyte Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi’nde (TMVFL) şampiyonluk mücadelesi veren Çorum Veteranlar, Ünye Şöhretler’i tek golle mağlup etti.

Veteranlardan tek atış: 1-0

Türkiyte Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi’nde (TMVFL) şampiyonluk mücadelesi veren Çorum Veteranlar, Ünye Şöhretler’i tek golle mağlup etti.

26 Ocak 2020 Pazar 22:21
Veteranlardan tek atış: 1-0

Türkiyte Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi’nde (TMVFL) Orta Karadeniz Bölgesi 8.hafta maçında Çorum Veteranlar deplasmanda Ünye Şöhretler ile karşı karşıya geldi. Cumartesi günü Ünye İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı denk bir mücadeleye sahne olurken, takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi. İkinci yarının başlarında oyunun kontrolünü eline alan konuk ekip Çorum Veteranlar, 57.dakikada kazanılan penaltı atışını İsmail Atalay ile golle sonuçlandırarak maçta 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda skoru korumak isteyen Çorum Hattuşa Veteranlar rakip ataklarını uzaklaştırmakta güçlük çekerken, kontrataklarla gol aradı. Mücadelede başka gol olmayınca maçı Çorum temsilcisi 1-0 kazandı. Çorum Hattuşa Veteranlarda Serhat 40.dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçların ardından Çorum temsilcisi puanını 15’e yükseltirken, ev sahibi Ünye Şöhretler ise 9 puanda kaldı.

ÜNYE ŞÖHRETLER: 0

ÇORUM VETERANLAR: 1

SAHA: Ünye İlçe.

HAKEMLER: Tolga Mağden, Murat Kaan Taşteme, Murat Çiçek.

ÜNYE VETERANLAR : Deniz, Savaş, Özay, Tevrat, Mehmet, İlkan Sedat, Halil Murat, Mehmet, Ahmet, Nihat, Emrullah, Ünal, Kenan, Ali Rıza, Metin, İbrahim, Tuncay, Erdal.

ÇORUM HATTUŞA VETERANLAR : Serkan, İlhan, Davut, Serhat, Deniz, Kenan, Hasan, Ersen, İsmail Atalay, Ender, Mustafa, Şükrü, Davut Ali, Cengiz, Ekrem, Erkan, Zikri, Murat, Salih.

KIRMIZI KART: Dk.40 Serhat (Çorum Veteranlar)

GOL: Dk.57 (penaltıdan) İsmail Atalay.

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