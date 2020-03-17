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Veteranlardan Başkan Aşgın’a teşekkür ziyareti

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi’nde (TMVFL) mücadele eden Çorum Hattuşa Veteranlar, takıma sağladığı katkılardan dolayı Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Veteranlardan Başkan Aşgın’a teşekkür ziyareti

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi’nde (TMVFL) mücadele eden Çorum Hattuşa Veteranlar, takıma sağladığı katkılardan dolayı Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

17 Mart 2020 Salı 21:30
Veteranlardan Başkan Aşgın’a teşekkür ziyareti

Takımı Sorumlusu Salih Öztürk ile birlikte futbolcular; Yetkin Özbey, Hasan Olgun, Ekrem Öz, Murat Sungur, Ender Önal ve Ersel Şahin, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti.

Takım Sorumlusu Salih Öztürk ziyaret sırasında Çorum Veteranlar takımının ligin bitimine iki hafta kala Orta Karadeniz Grubunda ikinci olarak Türkiye finallerine gitmeyi garantilediğini belirtirken, Nisan ayı içerisinde Antalya’da yapılacak finallerde de Çorum’u en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Salih Öztürk, gerek lige katılmalarında gerekse deplasmana gidiş gelişlerinde Çorum Belediyesi’nin büyük destek verdiğini belirterek Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a bu desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise, Veteranlar takımının Çorum’u başarılı ile temsil etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da imkânlar ölçüsünde desteklerinin devam edeceğini söyledi. Aşgın, Antalya’da yapılacak Türkiye finallerinde de Çorum’u en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını belirterek finale kalmaları halinde maçı izlemeye geleceğini kaydetti.

(Ömür SOYTEMİZ)

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