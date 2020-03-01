Veteranlar Samsun'dan koltuğu aldı: 3-1

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi'nin ilk yarısında Samsun Masterler'e deplasmanda 2-1 mağlup olan Çorum Hattuşa Veteranlar, ikinci yarı 11.hafta maçında Çorum'da konuk ettiği rakibini 3-1 yenerek rövanşı almış oldu.

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi (TMVFL) Orta Karadeniz Bölgesi 11.hafta maçında Çorum Hattuşa Veteranlar sahasında lider Samsun Masterler'i konuk etti. Cumartesi günü saat 15.30'da Mimarsinan Sahası'nda oynanan maçın ilk 20 dakikalık bölümü denk bir mücadeleye sahne olurken, 28.dakikada gelişen Çorum Hattuşa Veteranlar atağında sol kanattan Mustafa arka direğe kestiği harika topa uçarak kafa vuran Ender takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Golden 3 dakika sonra Serhat Gökşen'in sakatlanıp çıkmasının ardından Çorum Veteranlar kalesinde yaşanan karambol sonrası Samsun Masterler penaltı kazandı. Penaltı atışında topun başına geçen Harun maçta eşitliği sağladı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan ev sahibi Çorum Hattuşa Veteranlar 52.dakikada Mustafa Doğan'ın golü ile bir kez daha öne geçti. Mücadelenin bu skorla bitmesi beklenirken, uzatma dakikalarında İsmail Atalay'ın penaltıdan kaydettiği golle sahadan 3-1 galip ayrılan taraf oldu., Bu sonucun ardından puanını 24'e yükselten Çorum Hattuşa Veteranlar averajla liderlik koltuğuna oturmayı başardı. Konuk Samsun Masterler ise ikinci sıraya geriledi.

ÇORUM VETERANLAR: 3

SAMSUN MASTERLER: 1

SAHA:Mimarsinan

HAKEMLER: Yüksel Basar, Oğuzhan Kocaçoban, Fırat Eren Dibek.

ÇORUM HATTUŞA VETERANLAR: Sebahattin, İlhan, Yetgin, Serhat, Deniz, Hasan, Ersel, İsmail, Ender, Mustafa, Ömer, Serkan, Davut, Cengiz, Erkan, Zikri, Murat, Ekrem, Salih.

SAMSUN VETERANLAR: Recep, Muhammet, Ender, Atilla, Harun, Ekrem, Murat, Koçhan, Fatih, Özlem, Mehmet, Ömer, Turan, İsa, Ergün.

KIRMIZI KART: Dk.70 Özlem (Samsun Masterler)

GOLLER: Dk.28 Ender Dk.52 Mustafa Doğan, Dk.70+4 (penaltıdan) İsmail (Çorum), Dk.31 (penaltıdan) Harun (Samsun)