Veteranlar sahaya iniyor

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi’nde (TMVFL) 2020-21 Sezonu yarın Antalya’da başlıyor. Çorum’u, Hattuşa Veteranlar temsil edecek.

TMVFL Orta Karadeniz Bölge Sorumlusu, hemşehrimiz Ali Doğan’dan aldığımız bilgilere göre, Lig bu sezon Türkiye Şampiyonası adı altında Antalya-Kemer’de düzenlenecek. Lige, farklı illerden 32 takım katılacak olup, takımlar bu akşam saat 21.00’de, Daima Biz Otel’de gerçekleştirilecek kura çekimi ile 4’erli 8 gruba ayrılacak.

Grup maçları, tek devreli lig statüsüne göre, Salı, Çarşamba ve Perşembe günü oynanacak. Maçlar sonunda, gruplarında birinci olan takımlar Türkiye Şampiyonası, ikinci olan takımlar Vatan Kupası, üçüncü olan takımlar Federasyon Kupası, dördüncü olan takımlar ise Zafer Men Kupası’nda mücadele edecek. Bu kategorilerde mücadele çeyrek finallerle başlayacak.

Organizasyonda, çeyrek final maçları Cuma günü, yarı finaller Cumartesi, final müsabakaları ise Pazar günü oynanacak.

(Spor Servisi)

