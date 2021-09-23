Veteranlar kupayı Başkan Aşgın’a hediye etti

Mayıs ayında Antalya’da yapılan ve 28 takımın mücadele ettiği Türkiye finallerinde tüm maçlarını kazanarak finale yükselen Çorum Hattuşaş Veteranlar final maçının ertelenmesi nedeni ile geçtiğimiz hafta sonu Bartın’da Manisa ile finalde karşılaştı. Final maçında uzatma dakikalarına Çorum Hattuşaş Veteranlar 1-0 önde girse de verilen bir penaltı kararı ile maçın normal süresi 1-1 beraberlikle sona erdi. Penaltılarda rakibine yenilen Çorum Veteranlar Türkiye ikincisi oldu.

Takım Sorumlusu ve futbolcusu Salih Öztürk, Antrenör Yetkin Özbey ve sporcular Elvan Milağ ile İsmail Atalay Baydur Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında ikincilik kupasını Aşgın’a veren takım Sorumlusu Salih Öztürk bu kupanın kazanılmasında Belediye’nin büyük desteği olduğunu belirterek başta Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere tüm belediye yönetimine teşekkür etti.

Çorum Belediyesi olarak amatör ve profesyonel ligde mücadele eden sporculara desteklerini her zaman sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bunların en somut örneği amatör spor kulüplerine her yıl düzenli olarak yaptığımız malzeme desteğidir. Bunun yanı sıra hayata geçirdiğimiz sentetik sahalarımız. İnşaat çalışmaları hızla devam eden nizami sahalarımız ve yarı olimpik yüzme havuzlarımızdır. Bundan sonra da amatör spor kulüplerine verdiğimiz destekler daha güçlü olacaktır. Bize yaşattıkları gurur dolayısıyla Çorum Hattuşaş Veteranlar’ı tebrik ediyor ve naif davranışlarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

