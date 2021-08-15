Veteranlar final maçı Bartın’da oynanacak

Antalya’da düzenlenen Veteranlar Türkiye Şampiyonası’nda adını finale yazdıran ancak çeşitli nedenler oynanamayan final maçı SMA Tip 1 hastası minik bebek Alparslan Başoğlu yararına Bartın’da oynanacak.

17-21 Mayıs tarihleri arasında Antalya’da yapılan Türkiye Şampiyonası’nda tüm maçlarını kazanarak finale yükselen Çorum Hattuşa Veteranlar ile Manisa Veteranlar takımı şampiyonluk maçı oynamaya hak kazanmıştı ancak final maçı çeşitli nedenlerden dolayı oynanamamıştı.

Türkiye Veteranlar Futbol Federasyonu final maçını Bartın’da SMA Tip 1 hastalığı nedeni ile tedavi gören minik bebek Alparslan Başoğlu yararına düzenlenecek organizede oynatma kararı aldı. Çorum Hattuşa Veteranlar Takım Sorumlusu Salih Öztürk, final maçını böylesine güzel bir amaç için oynatma teklifi karşısında duyarsız kalmalarının düşünülemeyeceğini belirterek takım olarak seve seve oynamayı kabul ettiklerini söyledi. Türkiye Finallerindeki performanslarını Bartın’da da devam ettirerek Türkiye Şampiyonu olmak istediklerini belirten Öztürk ‘Tabiki kupa önemli ancak daha önemli olanın minik Alparslan’ın sağlığına kavuşması. Bizimde bu olayda en ufak bir katkımız olursa çok büyük mutluluk duyarız. Final maçı 21 Ağustos cumartesi günü Bartın Şehir Stadyumunda oynayacak’ dedi.