Veteranlar çeyrek finalde: 5-0

Antalya’da düzenlenen Veteranlar Türkiye Şampiyonası’nda A grubunda mücadele eden Çorum Hattuşa Masterler grupta oynadığı ilk maçında Bartın temsilcisini 9-0’la geçmişti. İkinci maçında İzmir temsilcisi Foça Masterler ile karşı karşıya gelen Çorum temsilcisi bu maçı da 5-0 farklı kazanarak son maçlar öncesi çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Çorum Hattuşa Masterler gruptaki son maçını Kars temsilcisi Sarıkamış Masterler ile oynayacak.

HAKEMLER: Orçun Özer, Mehmet Murat Toprak, Nejdet Burak Gerede.

ÇORUM HATTUŞA VETERANLAR : Serkan, Hasan, Serhat, Ömer, Vedat, Ekrem, İsmail Atalay, Ersen, Ömer, Mustafa, Hasan, Şükrü, Murat, Davut Ali, İlhan, Zikri, Cengiz, Erkan, Yunus..

FOÇA MASTERLAR : Ercan, Edip, Gürhan, Behman, Muammer, Serkan, Mehmet, Ertuğrul, Serdar, Gökhan, Ercüment, Zeki, Atakan, Adnan, Ahmet, Uysal.

GOLLER: Dk.14 Ömer, Dk.29 Vedat, Dk.35 ve 46 Mustafa, Dk.71 Zikri.

(Rıfat KARA)