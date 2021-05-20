Veteranlar Antalya’da fırtına gibi esiyor: 3-1

TMVFL 2020-21 Sezonu kapsamında Antalya'da düzenlenen Veteranlar Türkiye Şampiyonası'nda ikinci maçlar oynandı. D grubunda mücadele eden Çorum Hattuşa Masterler ilk maçında Erzincan temsilcisini 7-4 mağlup etmeyi başarmıştı. Önceki gün ikinci maçında İzmir temsilcisi Foça Masterler ile karşı karşıya gelen Çorum temsilcisi ilk yarıyı Yunus’un golü ile 1-0 önde kapattı.

İkinci yarının başlarında kalesinde gole engel olamayan Çorum Hattuşa Masterler son 20 dakikaya berabere girdi. Yediği golden sonra oyunun kontrolünü tekrar ele geçiren Çorum temsilcisi Yunus ile bir gol daha bularak maçta tekrar öne geçti. Maçın bu skorla bitmesi beklenirken, son dakikada sahneye çıkan Salih maçın skorunu tayin eden golü kaydetti.

Bu sonucun ardından ikide iki yapan Çorum Hattuşa Masterler 6 puanla zirveye yerleşmeyi başardı. Kırmızı-Siyahlılar gruptaki üçüncü ve son maçını ise dün gazetemizin basıma girdiği saatlerde Kuzey Beton Kırklareli Masterler ile oynadı.

(Spor Servisi)