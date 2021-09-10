Velimeşe’ye karşı 1 galibiyet, 1 yenilgi

Profesyonel liglerdeki 10. sezonunu geçiren Çorum FK, Ergene Velimeşespor’la ilk kez geçen sezon aynı grupta yer aldı. İki takım, ligin 7.haftasında, Ergene Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. 28 Ekim’de oynanan maçta evsahibi ekip 19.dakikada Eser Akbaş’ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Sezonun 26.haftasında Çorum’da oynanan maçı ise Çorum FK 3-0 kazandı. 4 Mart 2021’de Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan maçta kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 14.dakikada Umut Kaya, 20.dakikada Sinan Kurumuş, 83.dakikada ise Ömer Bozan attı.

(Hüseyin AŞKIN)

