Vefaspor’un kadın futbol takımı idmanlara başladı

Takımın aynı zamanda antrenörlüğünü yapan Çorum Vefaspor Kulübü Başkanı Ferhat Arıcı, edindikleri “Önce maneviyat, sonra spor. Önce ahlak, sonra spor” düsturuyla çıktıkları yolda kadın futbolunda da faaliyet gösterme kararı aldıklarını ve bu doğrultuda futbol takımı kurduklarını söyledi.

Sporcu bazında yeterli sayıya ulaşmaları halinde Bölgesel Lig’e katılmak istediklerini belirten Başkan Ferhat Arıcı, antrenmanları Pazartesi ve Cuma olmak üzere haftada iki gün İnci Park’taki halı sahada yapacaklarını söyledi.

Arıcı, “Çorum’da yeni bir ufku açmak için azimle, gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Futbola meraklı tüm bayan arkadaşlarımızı kulübümüze bekliyoruz” ifadeleriyle açıklamasına son verdi.

(Spor Servisi)

