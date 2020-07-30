Vefaspor’dan Özcan’a ziyaret

Vefaspor’da Başkan Ferhat Arıcı, Başkan Yardımcısı Muhammed Emin Aşgın ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Bozok önceki gün Çorum FK tesislerine bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Başkan Fatih Özcan ile görüşen Başkan Arıcı ve beraberindeki heyet Çorum futbolu ve altyapı ile alakalı projelerini Fatih Özcan’a anlattı. Yeni sezonda Çorum FK’ya başarı dileklerini de ileten Arıcı, üzerinde Fatih Özcan yazılı 19 numaralı Vefaspor formasını da Başkan Özcan’a hediye etti.

Vefaspor Kulübü’nün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çorum FK Başkanı Fatih Özcan ise altyapı ile alakalı tüm projeleri desteklediklerini ifade ederek Başkan Arıcı’ya ziyaretinden ötürü teşekkür etti.

(Spor Servisi)