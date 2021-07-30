Vefaspor’dan örnek proje

Yeni sezon hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdüren Vefaspor Kulübü’nde Başkan Ferhat Arıcı örnek bir çalışmaya imza attı. Antrenmanların yanı sıra, farklı projeler ile sporseverlerin dikkatini çekmeyi başaran Vefaspor Kulübü Başkanı Ferhat Arıcı son projesinde Çad Cumhuriyeti’nde yaşayan çocukları sevindirdi. “Bizim dünyaya “Vefa” borcumuz var “ sloganı ile yola çıkan Başkan Arıcı, Afrika kıtasında bulunan Çad Cumhuriyeti'nde ki genç sporculara forma hediye etti. Formalarını giyerek sahaya çıkan gençlerin mutluluğu ise görülmeye değerdi.

(Rıfat KARA)

