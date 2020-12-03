Vefaspor’dan Kur’an Kursu öğrencilerine forma

Konuyla ilgili olarak Çorum Vefaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada; “Bugün (dün) sabah namazında Hicret Camisi’nde Nihat Uysal ve Mustafa Uysal hocalarımızla sabah namazında gençlerle buluştuk. Hicret Camisi Kur’an Kursu öğrencilerimize söz verdiğimiz üzere hediye formalarını teslim ettik.

Bu güzel etkinliğini organize eden hocalarımıza teşekkür ediyor, bütün cami imamlarına örnek olmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

(Spor Servisi)