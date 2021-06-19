Vefaspor’dan Ankara gezisi

Çorum Vefaspor Kulübü, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanan “Genç Kemankeşler Yetişiyor” projesi çerçevesinde Ankara gezisi düzenledi.

Kulüp Başkanı Ferhat Arıcı nezaretinde, antrenörlüğünü Tevfik Zincirci’nin yaptığı 30 kadar altyapı futbolcusu, Ankara gezisi çerçevesinde ilk olarak Pursaklar Futbol Okulu ile özel maçta karşılaştı.

Çorum Vefaspor kafilesi, maçtan sonra Ankara’yı gezdi. Minik futbolcular, Cumhur Başkanlığı Külliyesi’nde Millet Camii ve Millet Kütüphanesi’ni de ziyaret etti. Başkan Ferhat Arıcı yaptığı açıklamada, “Milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesil yetiştirebilmek adına çalışmaya aşkla devam ediyoruz” dedi.

(Spor Servisi)

