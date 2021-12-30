Vefaspor’da 1.Olağan Genel Kurul yapıldı… Ferhat Arıcı güven tazeledi

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Sağlıklı Toplum Güçlü Ülke Projesi kapanış programı ve Vefaspor Kulübü 1. Olağan Genel Kurulu Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Kongreye, AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, Çorum Belediyesi Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak, ASKF Başkanı Sefer Kurtaran, TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy, veliler ve sporcular katıldı. Amatör Spor Kulüpleri tarihinde ilk kez yoğun bir katılım ile gerçekleşen kongre Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başlarken, daha sonra kulüp Başkanı Ferhat Arıcı'nın selamlama konuşması ile devam etti. Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından desteklenen proje kapsamında sporcular ile dolu dolu bir sezonu geride bıraktıklarını ifade eden Başkan Arıcı, projeye destek veren kurum ve kuruluşlara da teşekkür etti.



AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ise Vefaspor'un kısa sürede önemli işlere imza attığını vurgularken, destek verilmesi konusunda da çağrıda bulundular. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise yaptığı konuşmada, Vefaspor'dan övgüyle bahsetti. Vefaspor'un Çorum'da amatör spor kulüplerinin gelişmesi noktasında öncülük ettiğini de ifade eden Aşgın, Vefaspor gibi diğer kulüplerinde proje kapsamında sosyal aktiviteler içerisinde olması gerektiğini belirtti.

Vefaspor'un 1.Olağan Genel Kurul'u sonunda Başkan Arıcı'nın Yönetim Kurulu Muhammed Emin Aşgın, Kağan Kayıhan, Tugay Uysal, Fatih Kanan'dan, Denetim Kuru ise Adem Özişçi, Osman Baş ve Mücahit Arıcı'dan oluştu.

Genel Kurul sonunda Vefaspor Başkanı Ferhat Arıcı, AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu'ya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer'e, Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak'a, Çorum Belediyesi Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak'a teşekkür plaketi takdim edildi.

(Rıfat KARA)

